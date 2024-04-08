На Украине заявили, что не настаивают на членстве в НАТО

Украина не настаивает на немедленном вступлении в НАТО, сейчас Киеву нужно только оружие. Об этом заявил посол в Турции Василий Боднар в интервью газете Yeni Şafak.

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Он отметил, что украинские власти хотят только оглашения условий и возможных сроков присоединения страны к альянсу.

«На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне», — подчеркнул Боднар.

Он добавил, что вопрос о членстве следует обсуждать уже после завершения конфликта с Россией. «Сейчас Украине нужно только оружие», — заключил дипломат.

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Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Украину не пригласят в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. По информации издания, альянс не планирует принимать нового члена, из-за которого он может быть втянут в полномасштабный конфликт.