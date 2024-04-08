В Гагаузии не исключили ввода войск со стороны Кишинева

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что не исключает ввода войск Кишиневом и роспуска автономии в случае объявления ею независимости. Газета.Ru

«Мы понимаем, что в этом случае (объявления независимости - прим. ТАСС) будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию», - сказала она. ТАСС

До этого глава Гагаузии Гуцул заявляла, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. NSN.FM