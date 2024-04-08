Дуда оценил угрозу нападения России на Польшу в ближайшие годы

Президент Польши Анджей Дуда полагает, что непосредственная угроза нападения на республику со стороны России в ближайшие несколько лет отсутствует. Такое мнение польский лидер высказал в интервью газете Dziennik Gazeta Prawna,

"Нельзя сказать, что угрозы вообще нет. В то же самое время, реалистично ли предзнаменование [нападения России на Польшу]? Нет", - ответил Дуда на вопрос журналиста издания, считает ли он реалистичным нападение России на Польшу в перспективе ближайших нескольких лет.

Глава польского государства подчеркнул, что Варшава будет "способна противостоять агрессии", если ей удастся укрепить свой оборонный потенциал.

Такого же мнения, как и Дуда, придерживаются более 40% польских граждан, о чем свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos по заказу радиостанции TOK FM в начале марта.

5 февраля министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш выразил мнение, что страны НАТО должны быть готовы к любым сценариям в связи с активизацией российского наступления в ходе специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что все утверждения о "российской угрозе" представляют собой "страшилки для обывателей".

В Польше разгорается скандал вокруг поставок угля из России

По его словам, у России "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". Отвечая на вопрос о возможности направить войска в Польшу, президент указал, что это возможно "только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию".