Выделение Украине нового пакета помощи вместо принятия мер по защите границы США стало бы предательством американских интересов. С таким заявлением выступил сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс от штата Огайо в эфире Fox News. Lenta.ru

«Я думаю, что спикер [Палаты представителей Конгресса США Майк] Джонсон - хороший парень, но если он внесет на рассмотрение законопроект иностранной помощи с миллиардами долларов для Украины, не сделав ничего на южной границе [США], это будет позором и массовым предательством не только избирателей-республиканцев, но и всей страны», - отметил сенатор в эфире телеканала Fox News. По его мнению, у республиканцев есть «рычаги давления» в Конгрессе, однако необходимо «быть готовыми их применить». «Так что я надеюсь, что спикер Джонсон действительно продемонстрирует свою решимость и скажет администрации [президента США Джо] Байдена, что она не получит ни цента на свои иностранные приоритеты, пока не сделает свою работу по обеспечению безопасности [собственной] границы», - добавил Вэнс. ТАСС

Ранее сенатор предложил ограничить поставки оружия Украине при невыполнении ряда норм. Он также призвал обязать власти США ежемесячно представлять доклад об использовании оружия, переданного ВСУ. RT на русском