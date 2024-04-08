Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что продолжение боевых действий на территории Украины - это единственный путь к миру. Российская газета

«Но, я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — заявил Стубб. Газета.Ru

В интервью американскому телеканалу CNN он заявил, что в настоящее время переговоры по завершению конфликта не могут начаться. Кроме того, финский лидер заявил о полном отсутствии диалога с Россией. При этом Стубб считает это неправильным. Говорит Москва