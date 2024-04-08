США сократили поставки оборудования в КНР из-за «микрочиповой войны»

Поставки применяемого при создании микрочипов американского оборудования в Китай сократились в 2,3 раза, достигнув минимума за несколько лет. Это произошло на фоне «микрочиповой войны» США с КНР.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, рекордный объём экспорта был зафиксирован в июле 2021 года. В то время он составил около $777 млн, после чего начал постепенно снижаться.

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Затем в октябре 2023 года вновь произошло небольшое восстановление, за которым последовало новое падение.

Ранее газета Politico сообщила о намерении США ввести беспрецедентные ограничения на инвестиции в Китай.