Австралия раскритиковала расследование гибели волонтеров WCK

Информация о расследовании инцидента, в результате которого погибли волонтеры гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), предоставленная Израилем, не оправдала ожиданий Австралии. Об этом сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, гибель волонтеров от удара израильской армии "совершенно непростительна". "Мы хотим, чтобы все [виновные] были привлечены к ответственности, но на данный момент информация, которую Израиль предоставил о своем расследовании, не оправдывает наших ожиданий", - заявил Альбанезе в эфире радиостанции ABC News.

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Он также подчеркнул, что Канберра желает получить больше информации как о самом происшествии, так и о расследовании его причин и обстоятельств.

"Мы хотим обеспечить сохранность всех улик. И если будет установлено, что военнослужащие Армии обороны Израиля нарушили закон, то мы намерены гарантировать, что в их отношении открыто и публично будут приняты соответствующие меры", - сказал премьер-министр.

2 апреля организация World Central Kitchen (WCK), занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от стихийных бедствий, получила сообщения о гибели своих сотрудников в результате удара по их автомобилям к югу от Дейр-эль-Балаха в центральной части сектора Газа.

Погибли семь сотрудников WCK: палестинец, граждане Австралии, Польши, Великобритании и волонтер с двойным гражданством США и Канады. Власти Израиля выразили соболезнования и пообещали провести тщательное расследование обстоятельств случившегося. Позднее армия Израиля сообщила, что волонтеры WCK погибли из-за ошибочного удара военных, которые приняли их за вооруженных радикалов ХАМАС. В армии пообещали, что офицеры, непосредственно ответственные за этот удар, будут отстранены от должностей.