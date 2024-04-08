Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского падает из-за авторитарных тенденций в правлении.

Об этом говорится в материале газеты Der Tagesspiegel.

"Чем более критичной становится ситуация на фронте, тем большее давление оказывается на Зеленского", - указал эксперт Немецкого общества внешней политики Штефан Майстер.

По данным издания, если до начала конфликта уровень поддержи украинского президента достигал 80%, то в настоящее время он чуть более 60%.

Газета отметила, что "механизмы контроля" украинского правительства ослабевают, а жители страны "жалуются на усиление авторитарных тенденций в администрации президента".

Согласно Der Tagesspiegel, это связано в том числе с кадровыми перестановками и недостатком мер против коррупции.

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В феврале Зеленский провел перестановки в военном руководстве, в частности сменил главнокомандующего Вооруженными силами Украины. А в конце марта своего поста лишился секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, также были уволены первый помощник президента и его давний друг Сергей Шефир и еще три внештатных советника. По мнению аналитиков украинского издания "Страна", последние перестановки говорят об усилении позиций главы офиса президента Украины Андрея Ермака, который фактически стал вторым по влиянию человеком в государстве.