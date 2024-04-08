Запад может наказать Словакию за избрание нового президента

Запад может наказать Словакию за избрание президентом социал-демократа Петера Пеллегрини, который выступает за скорейшее достижение мира на Украине, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его мнению, Еврокомиссия способна приостановить выплаты из фондов в страну.

Нам необходимо учитывать и наказание Запада за то, что мы избрали Петера Пеллегрини, а не Ивана Корчока, который бы без колебаний проводил словацкие батальоны на Украину, — отметил политик.

Ранее стало известно, что Пеллегрини, являвшийся спикером Национального совета (парламента) страны, а также действующим лидером партии «Голос — социальная демократия» и сторонником скорейшего урегулирования конфликта на Украине, победил на выборах в Словакии. К такому выводу пришли эксперты после публикации результатов голосования местным статистическим управлением. По итогу подсчета 92,89% голосов Пеллегрини поддержали 55,02% избирателей. За его соперника, экс-главу МИД Словакии Ивана Корчока проголосовали 44,97%. Последний уже признал поражение на выборах и поздравил оппонента с избранием.

До этого новый президент республики подчеркивал, что склады оружия по всей Европе опустошены, а на их восполнение нужно потратить примерно 5–10 лет. По его словам, Братислава не может оказать Киеву поддержку поставками вооружений из-за нехватки боеприпасов. Политик призывал усилить военно-промышленный комплекс страны.