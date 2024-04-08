Западные союзники Украины, продолжая отправку военной помощи, отправляют украинцев на верную смерть, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Twitter (Х). По его словам, они поощряют конфликт, хотя осознают, что Украина уже потерпела поражение.

Западные СМИ прямо говорят о военном коллапсе Украины и крахе Зеленского. В таких условиях настаивать на продолжении финансирования и вооружения Украины — значит намеренно отправлять людей на верную смерть, — написал он и призвал прекратить финансовую и военную поддержку Киева.

Ранее Филиппо заметил, что на Западе началась паника на фоне осознания поражения в украинском конфликте. Поставки вооружения Киеву являются попыткой скрыть волнения. Политик попросил не поддаваться истерике и помнить, что единственным разумным решением он назвал начало мирных переговоров.

До этого военный аналитик Александр Меркурис подчеркнул, что потери ВСУ увеличились в три раза с начала 2024 года. По его словам, за прошедший март ситуация для Киева только ухудшилась. Меркурис объяснил сложившееся положение дел острой нехваткой боеприпасов для артиллерии. Сейчас на поле боя украинских военных погибает больше, чем в битве за Артемовск в прошлом году, резюмировал эксперт.