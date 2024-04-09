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В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС

Атака дрона на тренажерный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не угрожает ядерной безопасности напрямую. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети Х.

В МАГАТЭ прокомментировали атаку дрона на ЗАЭС
© Lenta.ru
«Сообщения о взрыве соответствуют наблюдениям МАГАТЭ. Прямой угрозы ядерной безопасности в этот раз нет, но последний инцидент вновь подчеркивает предельную серьезность ситуации», — прокомментировало агентство.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила о прилете украинского беспилотника в крышу корпуса УТЦ, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

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