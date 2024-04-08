Израиль не пропустил машины с гуманитарным грузом на север сектора Газа

Власти Израиля не пропустили грузовики с гуманитарной помощью, прибывшие в сектор Газа, на север палестинского анклава. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, за 7 апреля через контрольно-пропускные пункты "Керем-Шалом" и "Рафах" на территорию сектора Газа были пропущены 322 грузовика с гуманитарной помощью. Они перевозили преимущественно продовольствие, воду, сахар, муку и предметы первой необходимости. Однако, как отмечает телеканал, ни одной из этих машин не было позволено проехать в северную часть палестинского анклава, несмотря на обещание израильских военных обеспечить поток гуманитарных грузов для населения на севере региона.

Также Al Jazeera сообщает, что общий объем гуманитарных грузов, прибывающих в сектор Газа, остается недостаточным, поскольку до начала военных действий в октябре 2023 года в анклав ежедневно прибывало от 400 до 500 грузовиков с гуманитарной помощью.