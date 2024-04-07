Нетаньяху назвал число уничтоженных батальонов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Его цитирует Ynet.

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«Наши достижения велики. Мы уничтожили 19 из 24 батальонов ХАМАС, включая старших командиров. Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС, мы зачистили [больницу] Аш-Шифу и многие террористические штабы. Мы уничтожили заводы по производству ракет, склады оружия и боеприпасов», — отметил Нетаньяху.

Он добавил, что планирует полное уничтожение ХАМАС, в том числе в ходе наземной операции в городе Рафахе.

«Газа не будет представлять угрозу Израилю», — подчеркнул израильский премьер.

Ранее 7 апреля сообщалось, что Армия обороны Израиля вывела с юга сектора Газа войска 98-й дивизии, которая последние четыре месяца проводила военную операцию в Хан-Юнисе.