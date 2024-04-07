В Германии предложили исключить из ЕС Венгрию и Словакию

Необходимо поставить вопрос о членстве в Евросоюзе Венгрии и Словакии из-за их позиции по украинскому кризису. С таким предложением выступил депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген, слова которого передает РИА Новости.

Политик, комментируя избрание Петера Пеллегрини на пост президента Словакии, заявил, что он и премьер-министр государства Роберт Фицо открыто симпатизируют российскому лидеру Владимиру Путину. Также Реттген назвал премьера Венгрии Виктор Орбана "троянским конем" России в Евросоюзе. Как отметил немецкий политик, Европейский союз больше "не должен и не может это терпеть".

При этом глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер сообщил, что ЕС нужно поразмышлять о сокращении финансирования для Словакии.

Новый президент Словакии рассказал о своих планах по отношениям с Россией

Пеллегрини, который набрал 53,12% голосов, после победы заявил, что Словакия после завершения украинского конфликта будет искать пути общения с Россией. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сказал, что результаты президентских выборов в Словакии можно назвать хорошей новостью для сторонников окончания конфликта на Украине.