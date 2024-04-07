Зеленский признал, что Украина может проиграть России

Украина проиграет в конфликте с Россией, если Конгресс США не одобрит выделение пакета помощи Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Нужно как раз сказать конкретно Конгрессу: «Если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет конфликт», — сказал Владимир Зеленский.

Свое заявление он сделал во время украинского телемарафона.

Президент уточнил, что у ВСУ нет снарядов для наступления. Однако, по его словам, у Киева есть несколько инициатив для обороны.

Зеленский в США раскритиковал Конгресс и вновь попросил оружие

Зеленский уже не первый раз демонстрирует зависимость Киева от западных партнеров. Так, в сентябре 2023 года конгрессмен Чак Шумер заявил, что украинский президент уже говорил, что Киев проиграет конфликт без помощи США, напоминает Pravda.Ru.