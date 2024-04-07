Дональд Трамп, 45-й президент США и кандидат в президенты, заявил в частном порядке, что в случае избрания положит конец конфликту на Украине, пишут обозреватели Исаак Арнсдорф, Джош Доуси и Майкл Бирнбаум в статье для Washington Post.

По их словам, Трамп пообещал, что окажет давление на Украину, заставит ее уступить России «Крым и приграничный Донбасс».

Напомним, что Трамп неоднократно высказывался по ситуации вокруг Украины и обещал завершить конфликт за сутки.

Его высказывания положительно воспринимаются в США и Европе, но отрицательно — в Киеве. Владимир Зеленский комментирует каждое выступление американского политика по украинской проблематике, критикует его и высмеивает.

Трамп сделал заявление о Зеленском

Так, на Мюнхенской конференции по безопасности украинский лидер сообщил, что многократно приглашал 45-го президента США на Украину. Он пояснил, что если политик примет его приглашение, то готов поехать с ним «даже на передовую».