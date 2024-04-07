Словацкий политик Петер Пеллегрини, победивший во втором туре президентских выборов в Словакии, заявил, что следует как можно быстрее покончить с конфликтом на Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным агентства, политик представляет партию «Глас», которая входит в правящую коалицию.

«Я хотел бы, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Мы будем изыскивать возможности для общения с Россией, пути обновления отношений, конечно, как он закончится», — отметил Пеллегрини.

Новый президент пообещал также сделать все возможное, чтобы республика всегда оставалась на стороне мира, а не войны.

Президентом Словакии стал выступающий против поставок Украине кандидат

Ранее доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев сообщил, что победа Пеллегрини на выборах обусловлена нарастающей усталостью жителей Словакии от «безудержной поддержки Украины».