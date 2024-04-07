Нетаньяху назвал условия для прекращения огня в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что прекращение огня в секторе Газа не будет достигнуто без освобождения удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников.

"Я ясно дал понять международному сообществу, что прекращения огня не будет без возвращения похищенных. Это политика израильского правительства, и я приветствую тот факт, что администрация [президента США Джо] Байдена на днях дала понять, что она по-прежнему придерживается такой же позиции", - сказал Нетаньяху в начале еженедельного заседания правительства еврейского государства. Его высказывания распространила канцелярия израильского премьера. "Израиль не является тем, кто препятствует сделке. ХАМАС препятствует сделке", - добавил Нетаньяху.