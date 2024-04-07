Мэр Харькова Терехов заявил о масштабных разрушениях энергосистемы

Энергосистема города Харькова испытала масштабные разрушения в результате ударов ВС РФ, заявил мэр города Игорь Терехов. Об этом сообщает "Страна.ua".

По его словам, в Харькове введены жесткие графики отключений электричества. Свет дается по графику, но часто они не выдерживаются, так как не хватает напряжения.

Также он сказал, что в Харькове частично работает электротранспорт.

Ранее в воскресенье Терехов заявил о новых взрывах в городе. Что именно попало под удар - он уточнил.

По данным подполья, ВС РФ уничтожили иностранную систему ПВО возле харьковского аэропорта. Также были поражены цеха завода "Электротяжмаш".