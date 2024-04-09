В Китае ждут Путина с визитом

Президента России Владимира Путина ожидают в Китае с официальным визитом в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

Заявление МИД России прозвучало на фоне официального визита главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова в Китай.

«Китайский лидер приветствовал прибытие Сергея Викторовича Лаврова в Пекин в качестве важного этапа всесторонней подготовки предстоящего в текущем году государственного визита президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китайскую Народную Республику», — сообщили в МИД России.

Кроме того, в министерстве отмечают, что председатель Китая Си Цзиньпин высоко оценил российско-китайские отношения, которые продолжают развиваться в сложных современных условиях.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином планируется, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.