Словакия после завершения украинского конфликта будет искать пути общения с Россией. Об этом сообщил новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире телеканала RTVS.

«Я бы хотел, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее. Мы будем снова искать пути коммуникации и с РФ, пути обновления отношений, конечно, как закончится этот конфликт», — заявил он.

Днем 7 апреля стало известно, что Петер Пеллегрини официально одержал победу на выборах президента Словакии.

Он набрал 53,12% голосов. Бывший министр иностранных дел Словакии Корчок уже признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой.

Корчок и Пеллегрини оставались единственными кандидатами на пост президента страны, так как для окончательного выбора понадобился второй тур голосования.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил победу Петера Пеллегрини на президентских выборах в Словакии.