Израиль неожиданно вывел все войска с юга сектора Газа

Израиль в ночь на воскресенье отвел все армейские подразделения с юга сектора Газа, сообщает The Jerusalem Post.

В публикации говорится, что сейчас на месте осталась только одна израильская армейская бригада "Нахаль", которая должна обеспечить безопасность коридора между югом Израиля и побережьем Газы.

Отмечается, что вывод войск произошел спустя четыре месяца после начала боев в районе города Хан-Юнис и через полгода после начала операции против ХАМАС.

Как пишут СМИ, в ЦАХАЛ отмечают, что вывод войск не связан с политическим давлением или требованиями со стороны президента США Джо Байдена. По оценкам военных, большая активность в Хан-Юнисе не нужна и они будут проводить точечные рейды на основе данных разведки и по мере необходимости.