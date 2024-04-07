Эксперт прокомментировал победу Пеллегрини на выборах президента Словакии

Жители Европы устают от неограниченной поддержки Украины и начинают требовать диалога с Россией и соблюдения национальных интересов. Однако этот процесс не является всеобъемлющим, Киев по-прежнему поддерживают на Западе. Так прокомментировал исход президентских выборов в Словакии доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, сообщает РИА Новости.

На выборах в Словакии победил Петер Пеллегрини, набравший 53,12% голосов. Ранее он выступал против поставок оружия Украине.

«Можем говорить о том, что люди потихоньку начинают уставать от безудержной поддержки Украины, но пока что они не устают от поддержки Украины вообще», — сказал Трухачев.

По его словам, граждане западных стран настаивают, что поддержка Киева не должна бить по их кошельку. Запрос на ограниченный диалог с Россией существует. Однако полностью учитывать российские интересы и прекращать поддержку Украины на Западе не намерены.

Трухачев отметил, что Пеллегрини настроен к России хуже, чем премьер страны Роберт Фицо. Однако он будет ориентироваться на национальные интересы.

При этом для остальной Европы Словакия «не очень большой пример». Противники милитаризации Киева пока не смогут прийти к власти в других странах.