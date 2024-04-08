Встреча с чиновниками ЕС и США не дала гарантий Еревану

В Брюсселе состоялась встреча представителей Армении, Евросоюза и США, главной целью которой Ереван назвал "продолжение процесса сближения сторон". Впрочем, по итогам переговоров армянского премьера Николы Пашиняна, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и госсекретаря США Энтони Блинкена сближение произошло исключительно на почве политических деклараций "о процветающей, суверенной и демократической Армении" и заверений в поддержке реализуемых Пашиняном реформ. Что со всей очевидностью продемонстрировало мероприятие: затеянная армянским руководством опасная геополитическая игра под названием "разворот на Запад и форсированное развитие связей с США и ЕС" не способна обеспечить Еревану гарантий безопасности.

То есть того, в чем сегодня больше всего нуждается армянский народ.

Кроме общих слов в сухом остатке от переговоров Пашиняна, фон дер Ляйен и Блинкена остались обещания Брюсселя и Вашингтона предоставить Армении финансовую поддержку. При этом США ограничились мизерной суммой в 65 миллионов долларов, которую Белый дом "планирует выделить на развитие" южнокавказской страны. Европейцы оказались более щедрыми и посулили Еревану аж 270 миллионов евро в ближайшие четыре года. Эти средства выделяются в виде грантов под реализацию программы "Устойчивость и рост Армении на 2024-2027 годы", которая направлена "на поддержку диверсификации торговли".

Смысл весьма скромных финансовых инвестиций западников доходчиво разъяснило околобрюссельское издание Politico.eu:

"Евросоюз согласился на важный план помощи Армении по выходу из орбиты России". А также процитировало похвальбы в адрес Еревана со стороны фон дер Ляйен, заявившей, что "принятые Арменией меры против обхода наших антироссийских санкций ... демонстрируют все большее совпадение интересов и ценностей ЕС и Армении".

Нет сомнений, что за закрытыми дверями в ходе брюссельской встречи Пашиняна также нахваливали за "заморозку" участия Армении в ОДКБ, приглашение американских военнослужащих для тренировок армянских военных и за требование Еревана о выводе российских пограничников из страны. Если это действительно то, за чем в Брюссель приезжал Пашинян, у многих и прежде всего в самой Армении возникают закономерные вопросы. Например, каким образом финансовые посулы и похвальбы западников решают стоящие в полный рост перед Арменией вопросы безопасности? И как на практике ЕС и США, активно втягивающие армянскую сторону в военное сотрудничество, могут гарантировать суверенитет республики, сталкивающийся с серьезными вызовами со стороны соседей?

В частности, со стороны Азербайджана, который публично предупредил о том, что попытки Запада "превратить Армению в вооруженный форпост на Южном Кавказе в будущем приведут к очень большим негативным последствиям". Москва призвала Ереван не дать Западу обмануть себя и повести Армению по ложному пути. В МИД России рассматривают прошедшую встречу Армении, ЕС и США в Брюсселе "как очередную попытку коллективного Запада втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние".