Киев надеется, что Конгресс США все же примет решение о выделении безвозмездной помощи Украине, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что в противном случае страна готова получить оружие от Вашингтона в кредит, пишет РБК.

Украинский лидер напомнил, что в марте у него состоялся разговор с американским сенатором, посетившим Украину с рабочим визитом.

По его словам, в ходе беседы законодатель поднял тему о предоставлении помощи в кредит. Зеленский отметил, что ответил согласием. Он добавил, что Киев устроит любой вариант.

«Мы хотим выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями», — уточнил украинский лидер.

По данным портала, глава Украины не назвал имя собеседника.

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Напомним, что в марте в Киев приезжал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее сообщалось, что власти Украины категорически отвергают инициативу по представлении помощи в кредит, считают ее оскорбительной.