В Харькове и пригороде ввели новые ограничения энергоснабжения

Компания «Харьковоблэнерго» ввела новые ограничения энергоснабжения города и пригорода в дополнение к уже существующим, сообщили в пресс-службе компании.

Как говорится в сообщении, в Харькове и пригороде применяются дополнительные отключения вне графика из-за введенных ограничений на поставку электроэнергии, передает ТАСС.

При этом сроки действия новых ограничений не сообщается.

Ранее издание «Страна» сообщило, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.