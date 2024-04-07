В Эквадоре объяснили необходимость штурма посольства Мексики

Эквадорские полицейские и силовики провели штурм посольства Мексики в Кито в связи с опасениями, что находившийся там бывший вице-президент Хорхе Гласа мог сбежать из страны, заявила глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд, передает ТАСС. Министр не уточнила, каким способом политик мог выехать за пределы республики.

Существовал реальный риск бегства гражданина, разыскиваемого органами правосудия, — заявила она.

Известно, что Хорхе Гласа от Мексики получил политическое убежище, он находился в здании дипломатической миссии страны. Он обвиняется в коррупции и уже отбывал за это наказание. Власти Эквадора требовали выдать политика, однако мексиканская сторона отказалась это сделать. После этого полиция республики провела силовую операцию.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о разрыве дипломатических отношенийс Эквадором в связи со штурмом посольства. Он назвал произошедшее вопиющим нарушением установленных международных норм и суверенитета Мексики.