Эквадор объяснил причину задержания экс-вице-президента в посольстве Мексики

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила причину задержания экс-вице-президента страны Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито. Ее слова приводит РИА Новости.

Министр иностранных дел уточнила, что решение о штурме здания дипмиссии было принято из-за риска побега политика. Она подчеркнула, что Глас должен был предстать перед судом.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД республики Алисии Барсене разорвать дипломатические отношения с Эквадором.

Такое решение принято после того, как полиция южноамериканской страны ворвалась в мексиканскую дипмиссию для задержания бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа, который «был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся».