Проработка дипломатических вариантов разрешения конфликта на Украине должна стать более приоритетной задачей для социал-демократической партии Германии (СДПГ). Такое заявление сделал бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает РИА Новости.

«Мы должны позаботиться о том, чтобы все это, так или иначе, закончилось», — призвал он.

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Экс-председатель СДПГ также указал на деятельность главы парламентской фракции Рольфа Мютцениха, который призывает попытаться заморозить боевые действия на Украине ради будущего дипломатического разрешения. Шредер считает, что работа в этом направлении поможет СДПГ нарастить свой авторитет в качестве партии, выступающей против войны.

Бывший канцлер уверен, что не только Германия, но и Франция должна выступить за мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я твердо убежден, что Путин также заинтересован в этом», — подчеркнул Шредер.

Агентство напоминает, что Москва неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, однако власти Украины запретили их на законодательном уровне. На Западе не обращают внимания на постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле сделали вывод, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет.