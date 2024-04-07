Сунак: Британия шокирована кровопролитием в секторе Газа

Великобритания по-прежнему поддерживает право Израиля «обеспечивать свою безопасность», однако шокирована кровопролитием в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

«Все Соединенное Королевство шокировано кровопролитием и находится в ужасе от убийства отважных британских героев (сотрудников World Central Kitchen - Прим. Ред.), которые доставляли еду нуждающимся», - слова Сунака приводятся на сайте британского правительства.

Он подчеркнул, что ужасный конфликт, который длится уже пол года, должен закончиться. По его словам, необходимо освободить заложников, поставить на поток помощь, доставляемую по суше, морю и воздуху, а также установить гуманитарную паузу.

Напомним, что семь сотрудников международной неправительственной организации World Central Kitchen (Всемирная центральная кухня) погибли в результате удара ЦАХАЛ в секторе Газа. Машина, в которой иностранцы везли продукты питания и другую гуманитарную помощь палестинским беженцам, была атакована.

Всего число погибших в секторе Газа составляет почти 30 000 человек. В числе жертв 196 сотрудников гуманитарных организаций, включая более 175 сотрудников ООН.