Корчок обратился к Пеллегрини по итогам президентских выборов в Словакии

Бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, уступивший победу своему оппоненту на выборах президента страны, поздравил своего соперника Петера Пеллегрини. Последний при этом выступает против поставок оружия Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его заявление, которое транслировало словацкое телевидение.

«Позвольте мне поздравить победителя выборов, которым стал Петер Пеллегрини», — сказал Корчок.

При этом он не стал отрицать, что расстроен итогами голосования.

Exit poll: в Словакии на выборах президента победил Корчок

Издание напоминает, что лидер Словакии избирается всеобщим голосованием на пять лет. В первом туре участие принимали девять кандидатов, однако никто из них не набрал абсолютного большинства. Во второй тур прошли Корчок, набравший 42,51% голосов, и Пеллегрини, получивший поддержку 37,02% избирателей. Согласно опросам населения, которые проводились после второго тура, оба кандидата имели равные шансы на победу, разрыв между голосами мог быть всего в несколько процентов.

Ранее Петер Пеллегрини заявил, что Украина не может вступить в НАТО, а Иван Корчок выразил мнение, что решение об этом может принять альянс, если Киев будет соответствовать необходимым требованиям.