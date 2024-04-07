На митинге в Израиле автомобиль въехал в толпу

Автомобиль въехал в толпу протестующих в Тель-Авиве, три человека пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

Как уточнили в правоохранительных органах, инцидент произошел рядом с местом проведения митинга за освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа.

«Водитель задел трех человек и продолжал ехать, пока его не остановила полиция», — подчеркнули в пресс-службе.

Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Водителя задержали, сейчас его опрашивает полиция.

1 апреля сообщалось, что в Израиле начались протесты, в рамках которых граждане призвали провести досрочные выборы для замены правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Тысячи протестующих вышли на улицы возле здания израильского парламента Кнессета в Иерусалиме.