В МИД Армении назвали фактор стабильности на границе с Азербайджаном

Наблюдательная миссия ЕС стала серьезным фактором стабильности на армяно-азербайджанской границе. Такое мнение в интервью Общественному телевидению Армении выразил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

"Я придаю особую важность заявлению наблюдательной миссии ЕС по поводу обстрелов на границе. Хочу отметить, что наблюдательная миссия ЕС стала серьезным и ощутимым фактором стабильности на армяно-азербайджанской границе", - сказал Мирзоян.

В Армении заявили, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось

Он выразил недоумение в связи с последними обстрелами, которые не способствуют мирному процессу.