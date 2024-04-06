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В МИД Армении назвали миссию ЕС серьезным фактором стабильности на границе с Азербайджаном

Наблюдательная миссия ЕС стала серьезным фактором стабильности на армяно-азербайджанской границе. Такое мнение в интервью Общественному телевидению Армении выразил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

В МИД Армении назвали фактор стабильности на границе с Азербайджаном
© РИА Новости
"Я придаю особую важность заявлению наблюдательной миссии ЕС по поводу обстрелов на границе. Хочу отметить, что наблюдательная миссия ЕС стала серьезным и ощутимым фактором стабильности на армяно-азербайджанской границе", - сказал Мирзоян.

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Он выразил недоумение в связи с последними обстрелами, которые не способствуют мирному процессу.

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