Машина протаранила толпу протестующих в центре Тель-Авива

В центре Тель-Авива, где проходила акция протеста против правительства Израиля, автомобиль протаранил толпу, сообщают информационные агентства.

Пострадали три человека: двое получили легкие травмы, одну женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель после того, как въехал в толпу, продолжил движение. Автомобиль был остановлен полицией через несколько минут после инцидента, передает РИА «Новости».

Акция протеста была санкционированной. Когда автомобиль въехал в ряды протестующих, она уже подошла к концу, а участники по проезжей части расходилась с места проведения митинга, блокируя при этом движение.