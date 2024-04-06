СМИ Палестины призвали журналистов США отказаться от встречи с Байденом

Палестинские журналисты просят представителей американских СМИ бойкотировать мероприятие 27 апреля в Белом доме в знак солидарности с коллегами, а также с миллионами палестинцев, которые в настоящее время голодают в Газе, сообщает телеканал Al Jazeera.

В обращении говорится, что расправа с журналистами в секторе Газа просто ошеломляет. Они подвергаются задержаниям, допросам и пыткам со стороны израильских военных, и все это за "преступление" журналистской честности, говорится в документе.

Отмечается также, что ужин корреспондентов Белого дома является воплощением манипуляции СМИ, обмена журналистской этики на доступ. Если журналисты будут общаться с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, это означало бы обеление роли администрации в геноциде.

По предварительным подсчетам комитета защиты журналистов, с начала войны Израиля с сектором Газа было убито не менее 95 представителей и работников СМИ.