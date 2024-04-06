Десятки тысяч израильтян вышли на протесты, требуя освободить заложников в Газе

Новая волна массовых акций протеста прошла в ряде городов Израиля. Участники манифестаций вышли на улицы с требованием к правительству страны немедленно заключить сделку с палестинскими радикалами для освобождения удерживаемых в секторе Газа израильских заложников.

7 апреля исполняется ровно полгода с момента атаки палестинских радикалов на Израиль, в ответ на которую началась военная операция израильской армии в секторе Газа, и нынешние митинги приурочены к этой дате. Демонстранты требуют от правительства во главе с Биньямином Нетаньяху, помимо освобождения заложников, провести в стране новые выборы, передает 13-й канал израильского телевидения.

Крупнейшая демонстрация состоялась в Тель-Авиве, где впервые за полгода организаторам разрешили провести митинг на улице Каплан возле комплекса правительственных зданий на востоке города. До 7 октября 2023 года, когда начался нынешний виток палестино-израильского конфликта, в этом месте в течение многих месяцев проходили еженедельные массовые антиправительственные митинги против судебной реформы.

По данным частной компании Crowd Solutions, которые приводит 13-й канал, в тель-авивской демонстрации приняли участие 45 тыс. человек. Организаторы заявляют, что на их акцию вышли около 100 тыс. участников. Менее многочисленные манифестации состоялись в ряде других городов Израиля, включая Герцлию, Кейсарию, Кфар-Саву и Хайфу. Небольшой митинг состоялся и в окрестностях Сдерота - одного из ближайших к сектору Газа израильских городов.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.

В конце ноября при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день. По последним данным израильской стороны, в заложниках в секторе Газа по-прежнему удерживаются 133 человека.