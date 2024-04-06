Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Эквадором

Руководство Никарагуа приняло решение разорвать дипломатические отношения с Эквадором после штурма посольства Мексики в Кито для ареста укрывавшегося там бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа.

"Учитывая достойные осуждения действия, совершенные в Кито силами, которые должны защищать порядок и безопасность эквадорских граждан и их жизни, <…> мы заявляем о нашем суверенном решении разорвать все дипломатические отношения с правительством Эквадора, в то же время мы еще раз выражаем наше <...> уважение любимому эквадорскому народу, который живет во времена немыслимой жестокости, и еще раз подтверждаем нашу приверженность международному праву и конвенциям, которые регулируют цивилизованные отношения между государствами и правительствами мира", - говорится в заявлении правительства центральноамериканской республики.