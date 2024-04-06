В США заявили о проигрыше Запада в случае конфликта с Россией

Запад проиграет из-за недостатка вооружений в том случае, если конфликт на Украине перерастет в войну России с западными странами. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real By Brian Rose.

По словам эксперта, Москва намеревается закончить этот конфликт на своих условиях.

«Они [россияне] не хотят, чтобы эта война распространилась на региональный уровень, но, если мы будем упорствовать, они будут сражаться и победят», — отметил он.

Экс-советник подчеркнул, что Западу нечем воевать. Он добавил, что западные страны уже давно «отказались» от своих боеприпасов, а на восполнение резервов уйдут годы, в то время как у России нет проблем с вооружением.

Ранее Макгрегор заявил, что Российская армия способна дойти до Западной Украины. Он уточнил, что Россия сделает это, если страны Европы не будут готовы к мирному урегулированию конфликта.