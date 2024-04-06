Делегация из США посетила граничащий с Россией регион Украины

Делегация Конгресса США посетила населенные пункты в Черниговской области, где встретилась с Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС.

В составе делегации были представлены обе партии и обе палаты Конгресса.

По данным агентства, украинский лидер рассказал американским партнерам о ситуации на передовой, первоочередных потребностях армии.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что принятие Конгрессом США решения о дальнейшей поддержке Украины жизненно необходимо Киеву.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк признался, что продление сроков рассмотрения Конгрессом вопроса о выделении помощи Украине является критичным для Киева, который не способен компенсировать поддержку США.