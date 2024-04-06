СМИ: В конгрессе США планируют сорвать выделение помощи Украине

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин недвусмысленно дала понять в ходе дискуссии о помощи Украине, что инициирует отстранение спикера Конгресса США Майка Джонсона в случае вынесения на голосование проекта о поддержке Киева. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

По мнению экспертов, спикер на данный момент находится «между Сциллой и Харибдой».

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Они пояснили, что, с одной стороны, многие политики выступают против отправки вооружений Украине. С другой стороны, полное прекращение военной и финансовой помощи Киеву якобы станет огромным ударом по всему НАТО.

Аналитики заметили, что рассматривается также вариант с выделением денег Украине в виде займа. Вместе с тем, Грин не согласилась и с этим вариантом. Она назвала его «отходами слоновьей жизнедеятельности».

Ранее сообщалось, что прекращение активной помощи со стороны западных стран привело к ряду поражений ВСУ, оставлению населенные пунктов, потере большого количества военной техники и живой силы.