Западные СМИ начали признавать возможный прорыв фронта на Украине Российской армией. Об этом заявил французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

© Lenta.ru

Он прокомментировал статью европейского издания Politico, которое подтвердило серьезный риск обрушения фронта из-за мощи Вооруженных сил России, сославшись на высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины.

«Что ж, западные СМИ наконец-то проболтались!» — написал он.

По словам политика, необходимо срочно начать мирные переговоры и прекратить финансировать Киев, погрязший в коррупции. «Столько времени потрачено впустую, столько жизней потеряно!» — констатировал он.

Ранее Филиппо высмеял СМИ, обвинившие Россию в саботаже европейских железных дорог. Он подчеркнул, что Евросоюз уже 20 лет гораздо больше способствует саботажу ЖД, чем Москва.