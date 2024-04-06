СМИ: Евросоюз пострадает от изъятия российских активов

Европейский союз (ЕС) пострадает от изъятия российских активов, однако США это не волнует. О равнодушии Вашингтона к европейским проблемам заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в своей статье для Figaro.

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«Если у Соединенных Штатов на кон поставлено мало интересов, то для Европейского Союза это было бы равносильно выстрелу себе в ногу», — констатировал эксперт.

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По словам Штайнбаха, ответные меры российской стороны коснутся в первую очередь европейских стран, поскольку ЕС держит в резервных активах Москвы более 200 миллиардов евро, что намного больше чем сумма, которую хранит Вашингтон.

Кроме того, конфискация российских денежных средств подорвет доверие инвесторов к Евросоюзу как к гаранту прав собственности. Профессор подчеркнул, подобные последствия не очень беспокоит США.

«Это делает Европу наиболее вероятной мишенью для возмездия», — заключил аналитик.

Ранее стало известно, что союзники России решили надавить на ЕС в вопросе замороженных российских активов. Отмечается, что они призвали не конфисковывать средства Москвы.