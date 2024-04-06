Таджикистан прокомментировали заявления о вербовке наемников Украиной

Заявления о вербовке наемников на территории Таджикистана сотрудниками дипмиссии Украины являются «безосновательными», заявил пресс-секретарь МИД республики Шохин Самади. Об этом пишет ТАСС.

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Накануне в СМИ было опубликовано заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о вербовке посольством Украины в Душанбе наемников для участия в боевых действиях против России.

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«Данное утверждение российского должностного лица не имеет под собой никаких оснований», — подчеркнул Самади.

Пресс-секретарь отметил, что внешнеполитическое ведомство республики принимает меры для недопущения аккредитованными в республике дипломатами действий, несовместимых с их статусом.

Ранее Николай Патрушев на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — членов ШОС в Астане сообщил, что у России есть информация о вербовочной деятельности посольства Украины в Душанбе.