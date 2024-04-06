Минфин США пригрозил Китаю последствиями за поддержку бизнеса РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Пекин о последствиях в случае, если Вашингтон обнаружит, что китайский бизнес поддерживает Россию в конфликте на Украине. Об этом сообщает AFP.

В субботу главу американского Минфина принял вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Встреча прошла на китайской земле, в Гуанчжоу. Во время беседы Йеллен пообещала неприятности Китаю, если он не будет соблюдать американские санкции против РФ.

«Госсекретарь Йеллен подчеркнула, что компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку России в украинском конфликте, включая поддержку российской оборонно-промышленной базы», — говорится в заявлении Минфина США.

Подчеркивается, что в противном случае Китайскую Народную Республику ждут «значительные последствия».

Названы страны, выступившие против конфискации активов России

Заявление Йеллен прозвучало через несколько дней после того, как Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Пекин якобы «помогает России восстановить ее военную базу».