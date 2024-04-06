Во Франции прокомментировали сообщения о новом "ударе" России по Европе

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поиронизировал над чешским министром, обвинившим Россию в попытке саботировать работу железных дорог Евросоюза.

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Филипп написал, что не удивлен новыми обвинениями в адрес России, которая якобы «саботирует железнодорожную инфраструктуру» ЕС.

И были даже "тысячи попыток": они действительно хороши, эти русские! Можно представить объявления на вокзалах: "Из-за России ваш TGV из Лиона прибудет на 30 минут позже": как удобно!» — написал он в соцсети Х.

Филиппо добавил, что чиновники в Брюсселе на протяжении 20 лет делают гораздо больше для саботажа европейских железных дорог.

Накануне министр транспорта Чехии Мартин Купка в интервью FT заявил, что Россия якобы предприняла «тысячи попыток ослабить наши системы». По его мнению, с помощью хакерских атак Москва хочет дестабилизировать работу европейской железнодорожной сети.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения чешского министра беспочвенны.