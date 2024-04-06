В Крыму заявили, что Украина повторит судьбу послевоенной Германии

После окончания СВО Украина потеряет ряд земель, на ее территории возникнут буферные зоны, как в послевоенной Германии. Так полагает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, передает РИА Новости.

«Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии», — сказал Смирнов.

По его мнению, об этом уже сейчас свидетельствует ряд факторов. Меняется как позиция мировых лидеров, так и отношение США относительно дальнейшей судьбы Украины. Все чаще обсуждаются условия возможных переговоров и их тема.

Смирнов считает, что Украину могут ждать разделение, утрата территорий, образование буферных зон и установление протектората.

Кроме того, на переговорах о будущем Украины встанет вопрос о «судьбе ее армии и природных ресурсов».

Ранее в Госдуме рассказали, как будет происходить раздел Украины.