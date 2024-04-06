Токаев обратился к жителям в связи с природной катастрофой в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике из-за рекордных паводков сложилась тяжелая ситуация. Обращение опубликовано на официальном сайте главы страны.

Токаев заметил, что в стране произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы.

«Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет», — подчеркнул президент.

По его словам, на фоне паводков объявили режим чрезвычайной ситуации местного масштаба власти Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областей.

Токаев отметил, что раскритиковал правительство за допущенные ошибки. Он добавил, что после его указаний кабмин активизировал усилия по уменьшению последствий наводнения и принял соответствующие меры.

«Все спасательные работы на местах находятся на моем личном контроле», — пояснил глава республики.

На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы МЧС, МВД, Нацгвардии, ВС республики и КНБ, уточнил Токаев. Он добавил, что акиматы (мэрии и областные правительства) пострадавших регионов работают в круглосуточном режиме, большую помощь на местах им оказывают несколько десятков тысяч волонтеров.

Почти половина города Кульсары на западе Казахстана оказалась под водой

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области наблюдается сильнейший паводок. В регион направлены значительные силы МЧС, ряда других ведомств. Осуществляется массовая эвакуация жителей.