При разрешении украинского конфликта должен преобладать принцип предосторожности, а не принцип агрессивного сдерживания, как того хочет президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил в интервью Le Figaro канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Австрийский политик отметил, что согласен с намерением «достичь прочного мира», но имеет позицию отличную от той, что декларирует Макрон.

«Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания», — сказал он.

По словам Нехаммера, часть агрессивных доводов могут казаться убедительными, но необходимо избежать неконтролируемой эскалации.

В Совфеде ответили на слова Макрона об ударе по французским войскам на Украине

Ранее Макрон несколько раз высказывался о необходимости отправить войска на Украину.

Накануне в Госдуме нападки Макрона на Россию связали с Олимпиадами в Сочи и Париже.