На Украине раскритиковали позицию Зеленского по границам 1991 года

Условие президента Украины Владимира Зеленского о возвращении к границам 1991 года выполнить нереально. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на анонимного украинского депутата.

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По его словам, власти страны «должны в какой-то момент скорректировать эту риторику».

В материале также говорится, что в последние месяцы увеличился пессимизм в отношении шансов Украины на поле боя. Отмечается, что россияне взяли инициативу в зоне СВО, так как украинцам не хватает войск и боеприпасов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил за идею многолетней помощи Киеву. По его словам, долгосрочное финансирование значительно уменьшит затраты на помощь Украине.