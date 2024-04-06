В Австрии сделали заявление о мирном урегулировании по Украине

Диалог между Украиной и Россией необходим, поскольку мирное урегулирование без участия Москвы невозможно, сообщил изданию Figaro канцлер Австрии Карл Нехаммер.

По его словам, возобновление диалога, когда для этого придет время, является необходимостью. Начало переговорного процесса необходимо для определения возможных вариантов разрешения конфликта. Как указал канцлер, мирное урегулирование невозможно без диалога Киева с Москвой.